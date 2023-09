Oslo kommune skal nemlig halvere kjøttforbruket.

– Vi vet at det å spise litt mindre kjøtt er et av de billigste og mest virkningsfulle klimatiltakene vi har, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Han er ansvarlig for planen som også skal sørge for et sunnere kosthold.

Wilhelmsen sier at det er problem at altfor mange barn spiser for lite frukt og grønt.

– Bare én av fem får i seg fem om dagen. Men jeg tror de fleste er enig med meg i at det er sjelden man hører om unger som spiser for lite pølse.

Han sier samtidig at det ikke blir et forbud mot å ha med brødskive med kokt skinke hjemmefra.

Ifølge byrådet er det å spise mindre kjøtt bra for helsa og bra for klimaet. Og for miljøet.

– I planen finner du også tiltak for å redusere matsvinnet. Vi hiver altfor mye mat, sier Wilhelmsen.

Byrådet vedtar handlingsplanen i dag. Her ved finansbyråd Einar Wilhelmsen og byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Olav Juven / NRK

Unntak for sykehjem

Byrådet vedtar derfor i dag en egen handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat.

Å fjerne kjøttet i alle kommunale barnehager er et av 47 tiltak. Her er noen av dem:

Maten som serveres i kommunens fritidsklubber, AKS og barnehager skal være kjøttfri.

Det kan gjøres unntak for spesielle anledninger som høytider.

Alle kommunens kantiner skal ha minst tre kjøttfrie dager i uka. Det skal alltid være et varmt vegansk alternativ når varmmat serveres.

Gratis, kjøttfritt måltid hver dag på alle ungdomsskoler fra 2023. Ble innført på videregående i 2022.

Jobbe for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i kommunalt eide kiosker, markastuer og restauranter.

Tiltakene mot kjøtt skal ikke gjelde på sykehjem.

En nordisk ekspertgruppe anbefaler at vi bare spiser 350 gram rødt kjøtt i uka på grunn av helsa. Av hensyn til miljøet bør vi spise enda mindre.

De norske kostholdsrådene sier maks en halvkilo.

– Ikke jordas undergang

Oslo Høyre var blant kritikerne av kjøttfrie barnehager da planen ble sendt på høring i vår.

Helsepolitisk talsperson Hassan Nawaz sier at hans parti følger kostholdsrådene fra Helsedirektoratet.

– Det innebærer mer fisk, mer frukt og grønt og mindre kjøtt. Det er både sunt og bra for klimaet.

Høyres helsepolitiker i Oslo, Hassan Nawaz. Foto: Erlend Dalhaug Daae

– Så merker jeg meg i denne saken at man går inn for et forbud. Det i seg selv er ikke jordas undergang, men jeg sliter med å forstå hvorfor man ikke følger de faglige rådene som kommer fra nasjonale myndigheter i stedet.

– Og da er et forbud å gå for langt?

– Vi er for valgfrihet i kostholdet, sier Hassan Nawaz.

Ikke matpakkeforbud

Men det blir altså ikke et totalforbud mot kjøtt innenfor barnehagenes fire vegger.

– Oslo kommune kommer ikke til å legge seg borti hva foreldre sender med barna på matpakka si. Men når vi serverer mat i barnehagene, skal vi servere frukt og grønt og fisk, sier Einar Wilhelmsen.

MDG-byråden legger til at Helsedirektoratet anbefaler å servere vegetarisk i barnehager med barn med forskjellig kulturell bakgrunn.

– Det er mer sosialt og inkluderende. Da kan alle spise det samme, sier han.

Det vil fortsatt være lov å ha med matpakke med kjøttpålegg. Foto: Knut Fjeldstad / NRK

Reversering?

Byrådet vedtar kjøttfrie barnehager samme dag som de borgerlige valgvinnerne setter seg ned for å stable et nytt byråd på beina.

Hassan Nawaz er forsiktig med å uttale seg om et nytt byråds politikk og vil ikke spekulere i om vedtaket om kjøttfri barnehager vil bli gjort om.

– Men generelt har det å gå til valg på å reversere politikk ikke vært så veldig populært når vi har sett den sittende regjeringen, sier Høyre-politikeren.