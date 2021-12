Brannmannskapene åpnet for følelser da de tok av seg uniformen

– Denne dagen har vært full av sorg og uvirkelige følelser. Det er vanskelig å sette ord på.

Det fortalte brannsjef Torgeir Andersen i en pressebrifing mandag ettermiddag.

En brannkonstabel og hans familie er savnet etter brannen i Svelvik. Mannskaper fra både Svelvik og Drammen forsøkte å ta seg inn i huset til kollegaen.

– Vi skjønte tidlig at det ikke var mulig å berge liv i huset. Vi gjorde forsøk, men røykdykkere ble trukket tilbake med en gang fordi det var fare for liv og helse, sier Andersen.

Det var en tydelig preget brannsjef Torgeir Andersen som mandag ettermiddag snakket med pressen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Brannsjefen forteller om det som han beskriver som en «uvirkelig opplevelse» for ham og kollegaene.

– At man får utkalling til en bygningsbrann, og så får man beskjed om at det er en medarbeider som er registrert på adressen. Og som er savnet, sier Andersen.

– Men de er dyktige og gjør som de skal. Så åpnet de for tanker og følelser da de tok av seg utrykkingsdressen, legger han til.

Sier mannskapene knytter sterke bånd

– I brannvesenet kommer man veldig tett på hverandre og knytter derfor sterke bånd sammen. Vi prøver å vise omsorg for hverandre, sier Andersen.

Brannvesenet samlet seg i etterkant av hendelsen for å snakke om det de har opplevd.

– Da kom det veldig sterkt til uttrykk hvilken tragedie dette er for de ansatte, pårørende og lokalsamfunnet. Denne tragedien rammer langt utover DRBV og våre ansatte, sier Andersen.

Han omtaler dagen som intens. De ansatte har søkt svar på spørsmål og vist følelser.

– Ivaretakelse av de ansatte har vært det viktigste. Vi har hatt samtaler der vi har åpnet opp for at man kan vise følelser og vi har snakket om veien videre.

En brannmann og hans familie er savnet etter brannen på Berger i Svelvik. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Mannskap fra både lokalstasjonen i Svelvik og Drammen bisto i å slukke brannen.

Viktigst å ivareta de ansatte

Kirken er klare for å ta imot folk, forteller sokneprest Audhild Kaarstad i Svelvik. Foto: Henning Hope Rønhovde / NRK

Hendelsen preger også den lille bygda Svelvik. Sokneprest Audhild Kaarstad har åpnet kirken for innbyggerne.

– En hel lokalbefolkning er i sjokk rett før jul. Det er veldig tøft. Jeg tenker det viktigste er å stå sammen i det og hjelpe hverandre, sier Kaarstad.

For brannsjefen har det viktigste vært å ivareta sine ansatte slik at de etter hvert kan komme tilbake til en normal hverdag.

– Jeg ønsker at vi kan gå videre på en god måte for alle og at vi kan være med å hjelpe i den sorgen som vi, pårørende og lokalsamfunnet opplever nå, forklarer Andersen.