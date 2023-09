Må betale 200.000 kroner for å ha hugget ned dette treet

I snart tre år har utbygger Espen Fasting og kommunen kranglet om bota.

Men etter runder hos både kommune, statsforvalter og et departement, er saken nå endelig avgjort.

Trefellingen var ulovlig.

– Jeg kunne forstått det hvis jeg hadde gått inn på naboens eiendom og tatt ned et stort flott tre, sier boligutbygger Fasting.

Han legger fort til:

– Men det er noe helt annet når treet står på min egen eiendom.

Han mener 200.000 kroner i bot for å felle det 25 meter høye furutreet er tatt ut av proporsjoner.

Skylder på dårlig vær

Det hele startet da Fasting skulle bygge tre eneboliger i Seterhøybakken på Bekkelaget i Oslo i september 2020.

Der hugget han ned et tre med omkrets på 2,5 meter.

Ifølge småhusplanen er det ulovlig å felle trær som har mer enn 90 centimeter omkrets, målt én meter over bakken.

Fasting sier han tok treet fordi det var mye vind den uken og at han fryktet det ville velte over på nabohuset.

Etaten derimot mener treet hadde tålt uværet.

– Vi har to ekspertuttalelser som tyder på at treet var sunt og friskt, og det var ikke noe fare for at det skulle ramle ned, sier avdelingsdirektør Anne Torill Halse i plan- og bygningsetaten.

De mener Fasting visste hva som var lov og ikke.

Bota skal advare andre

Plan- og bygningsetaten mener også at boligutbyggeren burde ha fått noen til å sjekke tilstanden på treet. Det gjorde han aldri.

Han varslet heller ikke etaten før han hugget det ned.

Etaten forsvarer derfor størrelsen på den rekordhøye boten.

– Vi har nå til vurdering hva som er riktig nivå for at gebyrene skal ha en preventiv effekt, sier Halse.

Den høyeste boten for en ulovlig trefelling frem til nå har vært 20.000 kroner.

Kan bli rettssak

Boligutbygger Fasting sier han klaget på boten først og fremst av prinsipielle årsaker.

Men verken kommunal og distriktsdepartementet eller statsforvalteren hadde innvendinger mot bota.

Dermed, nesten tre år etter fellingen, er boten endelig. Espen Fasting må betale.

– Jeg må gå rettens vei hvis jeg skal unngå å betale boten. Og det vurderer jeg.