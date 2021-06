Bevæpnet politi på jakt etter knivstikker

– Vi fikk melding kvart på ti i kveld. Det var fornærmede selv som ringte til oss. Han forklarer at han er blitt knivstukket utendørs, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NRK.

Mannen som var knivstukket har ifølge Krag fått overfladiske skader og har fått hjelp av helsepersonell.

Samtidig bevæpnet politiet seg og satte i gang en omfattende jakt på gjerningspersonen.

Ikke fått navn

Ifølge politiet har offeret for knivstikkingen gitt en beskrivelse av gjerningspersonen. De har imidlertid ikke fått noe navn.

Krag sa ved 22.30-tiden at relasjonen mellom offeret og gjerningsperson så langt fremsto som «uklar».

– Vi oppsøker konkrete adresser, og så har vi enheter flere steder i Mysen. Det kan være flere grunner til at han ikke har gitt oss noe navn. Enten så er det en ukjent relasjon, eller så kan det være at han holder tilbake opplysninger for oss, sier Krag.

Litt før klokken 23.30 skriver Smaalenene at politiet har trappet ned søket. Helikopteret er sendt bort, og politiet går nå over i en fase der de etterforsker.

Vet ikke intensjonen

Politiet opplyser til avisa at det var vitner som så gjerningspersonen løpe fra stedet.

– Så langt ser det ikke ut til at det er noen relasjon mellom offeret og ham vi leter etter, innsatsleder Sindre Dahlstrøm til avisa.

Dermed kan heller ikke politiet utelukke at den knivstukkede ble et tilfeldig offer.

Politiet sier til NRK at de har forståelse for at situasjonen kan virke skremmende på folk som befinner seg i området.

– Vi tenker per nå at det ikke er nødvendig å be folk holde seg innendørs. Jeg forstår at det kan virke skremmende, men intensjonen til gjerningspersonen er foreløpig uklar, sa Krag til NRK ved 22.30-tiden.