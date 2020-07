Et fjerde bryllupsselskap kan være involvert i smitte-spredningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Moss kommune opplever et lokalt smitteutbrudd, og er eneste kommune i Norge med stigende smittetall. Utbruddet linkes til et bryllup som ble feiret over flere dager på Østlandet.

På en pressekonferanse torsdag sa kommuneoverlege Kristian Krogshus at det var påvist to nye smittetilfeller.

– Dette er personer som er en del av klyngen som er knyttet til et privat selskap. Det siste døgnet er det tatt 105 nye prøver som vi venter svar på i kveld eller i morgen.

Ett nytt selskap

Så langt har det vært kjent at det var totalt tre bryllupsselskaper i Sarpsborg og Oslo. Onsdag kveld fikk kommunen informasjon om et fjerde selskap, som har blitt arrangert i Fredrikstad i midten av juli.

Nå viser det seg at også kommunene Asker, Vestby og Lillestrøm er involvert. En person har så langt testet positivt.

– Det vil si at det totalt er 19 personer som har tilknytning til selskapet som har fått påvist smitte, sier Krogshus.

18 av dem er personer som er bosatt i Moss. Fire av disse deltok i et selskap i Sarpsborg 19. juli.

– Vi har fremdeles ikke fullstendig oversikt over alle nærkontakter, men alle berørte kommuner jobber aktivt for å få denne oversikten, sier kommuneoverlegen.

Se pressekonferansen til Moss kommune:

Kommuneledelsen i Moss møtte pressen om koronasituasjonen, kl. 13. Se pressekonferansen i opptak her. Du trenger javascript for å se video. Kommuneledelsen i Moss møtte pressen om koronasituasjonen, kl. 13. Se pressekonferansen i opptak her.

Ventet lenge på svar

De siste dagene har Moss kommune ventet på svar på 190 korona-tester. Krogshus sa på en pressekonferanse onsdag at det drøyde med svar på grunn av etterslep på sykehuset.

– Jeg har snakket med fagdirektør ved sykehuset i dag som opplyser at de nå har økt kapasiteten og lover oss raske prøvesvar heretter, sa kommuneoverlegen.

Det mener overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) ikke er godt nok.

– Jeg synes det er for dårlig av det lokale laboratoriet. 190 tester er ikke mye, og det må man klare å få unna på et døgn. Det skulle tatt mindre tid enn det også, sier han til NRK.

Har hentet inn folk fra ferie

Fagdirektør Helge Stene-Johansen synes kritikken fra FHI er «uheldig».

– Særlig for våre ansatte som nå er tatt inn fra ferie for å ha veldig god beredskap og kapasitet. Så her tror jeg det må bygge på en misforståelse angående testene, sier han.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen sier de samarbeider med Moss kommune om å finne ut hvorfor kommunen ikke har fått svar. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ifølge Stene-Johansen har de kontroll på alle testene de har fått fra Moss kommune.

– De har blitt prioritert med tanke på analyse og svar. Alle prøver vi har fått fra dem innen klokken 11.30 har blitt besvart på ettermiddagen. Vi har ingen etterslep på prøver fra Moss kommune.

– Hva kan ha skjedd?

– Vi snakker mye med Moss kommune for å finne ut hvor misforståelsen har oppstått. Våre svar går elektronisk til kommunen, og det kan ha skjedd noe der, sier Stene-Johansen.

Stor økning i korona-tester

Anita Kanestrøm er overlege på mikrobioloisk avdeling ved Sykehuset Østfold, og sier de har bemannet opp for å ta unna prøver.

– Det har vært en ganske betydelig prøveøkning de siste ukene, men vi klarer å få det unna, sier hun.

– Kan noen prøver fra Moss kommune ha kommet på avveie?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, men det høres rart ut om så mange prøver skal komme på avveie. Men det er ingen etterslep på laboratoriet, sier hun.