Askim-dødsfallet: Siktet mann blir likevel varetektsfengslet

Tirsdag morgen ble en kvinne funnet hardt skadet i en bil i Askim sentrum. Kvinnen ble kort tid etter erklært død.

Bilføreren, en mann i 50-årene, ble samme dag siktet for uaktsomt drap, men Follo og Nordre Østfold tingrett mente det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle mannen.

Fredag overprøvde Eidsivating lagmannsrett avgjørelsen. Mannen blir dermed varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Samtidig skriver lagmannsretten at obduksjonsrapporten foreløpig viser at siktede kan ha opptrådd mer klanderverdig enn han har erkjent.

Hevder hun hoppet ut av bilen

Mannen har forklart at han hentet kvinnen på en legevakt og skulle kjøre henne hjem. Men underveis skal kvinnen ha hoppet ut av bilen i svært høy fart. Han rygget tilbake og forsøkte å kontakte nødetatene, men mobilen hans var tom for strøm.

Den siktede mannen husker ikke hvor kvinnen skal ha hoppet ut, men husker at han kjørte så fort han kunne for å finne et sykehus. Etter hvert endte de opp i Askim der de fikk stoppet en bil.

Politiets kriminalteknikere undersøker stedet der bilen med kvinnen ble funnet i Askim. Foto: Freddie Larsen

Lagmannsretten skriver at hvis det faktiske hendelsesforløpet er slik siktede har forklart, har han vært uaktsom i straffelovens forstand da han rygget tilbake etter at kvinnen hadde hoppet ut av bilen, står det i kjennelsen.

Tre forhold

Politiet mener det er tre mulige forhold som kan ha gjort at den siktede har forårsaket kvinnens død:

At han burde ha stoppet bilen da kvinnen truet med å gå ut av bilen eller tok av seg setebeltet.

At han rygget tilbake i høy hastighet og kan ha kjørt over beinet hennes.

At han ikke øyeblikkelig tok kontakt med nødetatene eller startet livreddende behandling.

Politiadvokat Ole Friestad sier politiet fremdeles jobber med å finne ut av hva som har skjedd, og ønsker derfor ikke å fortelle om funnene i Aurskog-Høland har styrket eller svekket den siktede mannens forklaring.

– Vi mener at det har oppstått et sammenstøt, men ønsker ikke å gå noe mer konkret inn på hendelsesforløpet eller hva som er forklart i avhør, sier han.

Blod i veibanen

Siktede har forklart at han ikke husker hvor kvinnen skal ha blitt påført skadene. Politiet mener at de har funnet et mulig åsted for hendelsen:

Bilen som kvinnen satt i sto i en busslomme nord i Askim sentrum. Nå har politiet funnet blodspor i veikanten ved Garsvik i Aurskog-Høland, og peker det ut som mulig åsted. Det er over 40 kilometer unna.

– Politiet holder det for mulig at dette kan være området hvor kvinnen er blitt påført betydelige skader. Det er gjort funn av noe vi har indikasjoner på er blod i veibanen. Dette er sendt inn for videre analyser, sier Friestad.

Han sier at politiet oppdaget det mulige åstedet ved hjelp av hundesøk.

– Ut fra opplysninger i saken, fant vi grunn til å undersøke dette området nærmere. Hunden søkte over et større område, og vi endte da opp der vi gjorde i går kveld, sier Friestad.

Politiet ønsker også kontakt med personer som var i området natt til tirsdag 19. juli. De etterlyser tips som handler om observasjoner av en 2022-modell Suzuki Across.

Politiadvokat Ole Friestad i Øst politidistrikt. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Personlig tragedie

Forsvarer Marianne Darre-Næss beskriver saken som en personlig tragedie, og sier at mannen, som i avhør har sagt at han var kjæreste med avdøde, har det særdeles vanskelig og tøft.

– Det er en dypt tragisk hendelse som vi mener ikke hører hjemme i strafferetten, sier Darre-Næss til NRK.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.