Siktet for uaktsomt drap: Hevder at kvinnen i 40-årene hoppet ut av bilen i fart

Tirsdag morgen ble en kvinne funnet hardt skadet i en bil som sto i en busslomme nord i Askim sentrum. Kvinnen ble kort tid etter erklært død.

Bilføreren, en mann i 50-årene, ble samme dag siktet for uaktsomt drap. Onsdag forklarte mannen seg i et fengslingsmøte i Follo og Nordre Østfold tingrett.

– Det er en dypt tragisk hendelse som vi mener ikke hører hjemme i strafferetten, sier den siktedes forsvarer, Marianne Darre-Næss.

Hevder hun hoppet ut av bilen

Mannen fortalte at han hentet kvinnen på legevakta og skulle kjøre henne hjem. Men underveis skal kvinnen ha hoppet ut av bilen i svært høy fart. Han rygget tilbake og forsøkte å kontakte nødetatene, men mobilen hans var tom for strøm.

Mannen husker ikke hvor kvinnen skal ha hoppet ut, men husker at han kjørte så fort han kunne for å finne et sykehus. Etter hvert endte de opp i Askim der de fikk stoppet en bil.

Politiet mener det er tre mulige forhold som kan ha gjort at den siktede har forårsaket kvinnens død:

At han burde ha stoppet bilen da kvinnen truet med å gå ut av bilen eller tok av seg setebeltet.

At han rygget tilbake i høy hastighet og kan ha kjørt over beinet hennes.

At han ikke øyeblikkelig tok kontakt med nødetatene eller startet livreddende behandling.

Politiet fikk ikke medhold

Men i tingretten fikk politiet ikke dommeren med på at mannen skulle varetektsfengsles. Retten mente at det ikke var mer sannsynlig at mannen hadde forvoldt kvinnens død enn at han ikke hadde det.

– Jeg mener det er en helt riktig avgjørelse basert på de bevisene som ble lagt frem i saken, sier forsvarer Darre-Næss.

Forsvareren beskriver saken som en personlig tragedie, og sier at mannen har det særdeles vanskelig og tøft.

Politiadvokat Ole Friestad opplyser til NRK at politiet vil anke kjennelsen.

– Tingretten har besluttet at påtalemyndighetens anke gis oppsettende virkning. Dette betyr at siktede vil bli holdt videre i varetekt frem til lagmannsretten har truffet en avgjørelse, sier Friestad.