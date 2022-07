Sorgen ligger fortsatt tett i lufta.

Området foran Oslo tingrett har de siste dagene vært farget av blomster og regnbueflagg.

Angrepet natt til 25. juni preger fortsatt stemninga i sentrum. To personer ble drept og 21 skadd i det politiet etterforsker som et terrorangrep.

I dagene etter har folk fra fjern og nær kommet til stedet for å minnes.

Nå skal bamser, sterke ord og regnbueflagg samles inn for å bli en del av historien.

Mange har lagt ned hilsener for å minnes de drepte etter angrepet. Foto: Bror Remen / NRK

Det er Arkivverket som har tatt på seg denne jobben, i samarbeid med Skeivt arkiv i Bergen. For det er viktig at disse gjenstandene ikke bare forsvinner, mener de:

– Det er et viktig uttrykk for de skeives rettigheter, og det som skjedde under angrepet for halvannen uke siden.

Det sier avdelingsdirektør Espen Sjøvoll i Arkivverket.

Sterke følelser

En håndfull av Arkivverkets ansatte har møtt opp ved C. J. Hambros plass grytidlig tirsdag morgen. Med seg har de en rekke grå plastkasser som skal romme alt de samler inn.

Det er til dels en følelsesladet jobb.

– Det vekker sterke følelser for oss som går og ser på disse hilsenene. Men det er også en del av jobben vår å sørge for at det som kommer, blir bevart, sier Sjøvoll.

Espen Sjøvoll i Arkivverket mener det er viktig å samle inn disse gjenstandene for ettertida. Foto: Bror Remen / NRK

Først skal alt samles inn. Så må det tørkes etter å ha stått ute i vær og vind, så det holder seg for ettertida.

Så blir det sendt til Skeivt arkiv i Bergen, hvor det etter hvert skal bli tilgjengelig for publikum.

Samles inn før det er for sent

Det har ikke engang gått to uker siden angrepet, og det er fortsatt friskt i minnet for mange.

Men blomstene er ikke nødvendigvis så friske lenger. Etter en uke med skiftende vær har mye begynt å råtne. Derfor er det viktig å samle det inn nå, mens det fortsatt er mulig å ta vare på.

– Er det for tidlig å ta ned minnemarkeringa?

– Det er vanskelig å si. Bymiljøetaten er de som vurderer at blomstene som er blitt lagt ned her, de er blitt utsatt for så mye at de begynner å råtne. Da begynner de å lukte. Så det er noe med hvor lenge man kan ha det stående, svarer Sjøvoll.

Arkivverket hadde en stor jobb foran seg tirsdag morgen med å samle inn gjenstander. Foto: Bror Remen / NRK

Det betyr likevel ikke at det er for sent å legge ned gjenstander på stedet og bidra til historien, selv om Bymiljøetaten skal samle inn det siste på fredag.

– Vi har et samarbeid med dem. Kommer det nye ting som har verdi å bevare for ettertida, så vil de samle det inn på vegne av oss og vi får det ettersendt, sier Sjøvoll.

Samlet inn etter 22. juli

Det er ikke første gang Arkivverket tar på seg en slik samlejobb.

Noe lignende gjorde de også etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Ett år etter hadde Arkivverket samlet inn rundt 5000 hilsener fra Utvika, like ved Utøya.

Også i Oslo ble det samlet inn hilsener, både fra Kirkegata, Oslo domkirke og Stortinget.

Totalt er det over 20.000 dokumenter i 22. juli-samlinga. Store deler er også digitalt tilgjengelig.