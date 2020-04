Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det bekrefter byrådsleder Raymond Johansen (A) til NRK. Først vil det være steder som serverer mat som vil få lov til å selge alkohol.

– Vi håper at vi kan åpne for de stedene som har spising tidlig i mai måned, sier Johansen.

Det vil si at det blir mulig å drikke øl i Oslo før nasjonaldagen.

– Hva må da ligge til rette før åpning?

– Det er mange ting.

Johansen viser til at nasjonale regler og føringer må følges, og at det er begrensende for mange. Serveringsstedene må sørge for at de ikke har for mange gjester og at avstandsregler følges.

– Bransjen er klar og ønsker at dette skal skje raskest mulig så jeg regner med at det kommer i orden.

Oslo kommune stengte skjenkingen på byens utesteder for en måned siden, lørdag 21. mars fordi flere utesteder brøt smittevernreglene.

Forrige uke varslet Johansen at de trolig ville åpne opp for skjenking igjen gradvis i løpet av mai. Beslutningen kom før dagens bystyremøte.

Næringslivet har ønsket åpning

Noen øltørste oslofolk har tatt turen ut av byen for å få seg en utepils når solen har tittet frem nå på våren. NHO har også vært utålmodige og ønsket å åpne kranene igjen.

– Oslo skjenkestopp gjør at restauranter og reiselivsbedrifter er spesielt utsatt. Gjenåpning er viktig, og det haster, sa regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo til NRK i forrige uke.

Byrådet har vist til at episenteret for koronasmitten har vært i Oslo og at man derfor har hatt strengere smittevernsregler for å ikke risikere at smitten øker og kommer ut at kontroll.