Øltørste rømmer Oslo - byrådet vil ha «takeaway-øl»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sola skinner og da frister det med utepils. Når man ikke får det i byen må vi ta det her, sier Alexander Rojahn.

Han sitter sammen med Tommy Aker på Sjøflyhavna kro på Fornebu i Bærum. I hovedstaden har det ikke vært lov å skjenke alkohol siden 21. mars – derfor drar kompisene til nabokommunen. Det føler de ingen skam over.

– Nei, absolutt ikke. Jeg synes det er deilig å kose seg litt, sier Tommy Aker.

Uteservering først

Men nå går det mot en gradvis og kontrollert gjenåpning av ølservering i Oslo. Byrådet skal samarbeide med bransjen for å komme frem til en veileder for hvordan skjenking skal skje.

– Vår målsetting er en gjenåpning i løpet av mai, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo.

SKJENKEANSVARLIG: Victoria Marie Evensen, næringsbyråd i Oslo (Ap.) Foto: Oslo kommune

Hun ser for seg at uteserveringene får begynne først, og det er kun steder som selger mat som får lov.

Takeaway-øl

I tillegg ønsker byrådet å legge til rette for at skjenkesteder skal selge øl over disk. Slik skal de kunne få ned varelageret. Men alkoholloven nekter byen å tillate dette uten videre. Oslo har derfor sendt søknad til Helse- og omsorgsdepartementet for å få en midlertidig endring på dette.

– Tror du en regjering med KrF i vil tillate det, byrådsleder Raymond Johansen?

– Ja, det tror jeg faktisk. Oslo er i en særstilling, og det at vi har et skjenkeforbud er det mange som er rammet av. Det er et lite bidrag som ikke fullt ut kan kompensere tapet, men som jeg håper regjeringen raskt vil si ja til.

Restaurant fikk skjenke-bot

Det var i siste halvdel av mars at byrådet stoppet skjenkingen i byen etter at smittevernregler ikke ble overholdt. Andre steder i landet har steder som serverer mat fått å servere alkohol, og det er delt ut bøter for brudd på smittevernreglene.

I påsken fikk en restaurant i Fredrikstad bot på 40.000 kroner fordi politiet mente det var for mange gjester på uteserveringen, og at de satt for tett på hverandre.

Dette er foreløpig det eneste serveringsstedet som har blitt bøtelagt og anmeldt for brudd på smittevernloven i Øst politidistrikt, bekrefter politiet til NRK.

Foreslår uteåpning først

NHO hadde på forhånd ønsket seg en gjenåpning så snart det lar seg gjøre. De mener det er bra at Oslo jobber med gjenåpning.

– Oslo skjenkestopp gjør at restauranter og reiselivsbedrifter er spesielt utsatt. Gjenåpning er viktig, og det haster, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Hun trekker frem uteservering som et sted å begynne, og understreker at smittevernsreglene uansett skal følges.

– Anledning til å reise ut av byen

Tilbake på utestedet i Bærum, sier de to kompisene Tommy og Alexander at de savner utepilsen.

– Byen blir på en måte litt død. Jeg håper det løsner etter hvert, og at det går tilbake mot normale tilstander, sier Alexander Rojahn.

Byrådslederen tror ikke det snakk om noen folkevandring ut av kommunen.

– Jeg hører flere sier at mange drar ut av byen, men vi har ikke noen tall på det. Om det er en vandrehistorie eller om det er sant vet jeg ikke. Men folk har anledning til å dra ut av byen.

Samtidig minner han om at Oslo er i en særstilling.

– Vi er episenteret, vi har truffet tiltak og vi har sagt nei til alkoholservering.