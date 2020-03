Oslo forbyr skjenking av alkohol

Serveringsstedene i hovedstaden klarer ikke å følge smittevernreglene. Nå tar kommunen grep og forbyr alkoholservering.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon. Vi må ta vare på hverandre og få kontroll på smittesituasjonen. Dessverre ser vi at de som holder åpent ikke overholder reglene. Da er vi nødt til å gjøre tiltak, sier næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap) til NRK.

Forbudet gjelder fra klokken 20.30 lørdag kveld. Serveringssteder kan fortsatt tilby matservering.

Skjerpet kontrollene

Dette skjer etter flere innstramminger i serveringsbransjen i byen den siste tiden. Fredag vedtok byrådet at de har muligheten til å kunne stenge alkoholserveringen på alle serveringssteder dersom ikke smittevernreglene følges, og innførte samtidig skjerpede kontroller.

Både politiet og næringsetaten i kommunen har gjennomført kontroller de siste dagene. Smittevernreglene sier blant annet at folk må holde god avstand. Dette har vist seg å være vanskelig å overholde på serveringssteder.

Full uteservering i Bergen

Andre byer i Norge har så langt ikke innført forbud mot alkoholservering.

Lørdag var det fullt på uteserveringen og kø utenfor hos restauranten Egon like ved Torget i Bergen. Synet provoserte sykepleier Hanne Indrebø, som gikk forbi serveringsstedet to ganger i ettermiddag.

Sykepleier Hanne Indrebø ble sjokkert da hun så alle menneskene på uteserveringen i Bergen. Foto: Grim Moberg

– Jeg trodde knapt mine egne øyne. Det var akkurat like fullt som det pleier å være på en solskinnsdag, sier Indrebø.

– Her er det snakk om liv og helse, og både spisestedet og gjestene har et kjempestort ansvar. Hvis de ikke tar det ansvaret, mister de all respekt hos meg.

Politiet måtte ta grep

Ved 16-tiden fikk Egon besøk av politiet, som også hadde fått bekymringsmeldinger om antall folk og tettheten på uteserveringen.

Lørdag ettermiddag var det kø utenfor en Egon-restaurant i Bergen. Foto: Hanne Indrebø

Ifølge operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt fikk Egon-restauranten da pålegg om å sørge for at det var minst én meter mellom gjestene.

– Vi tok noen enkle grep og fjernet ytterligere noen bord, og så skal vi ha økt fokus på å se til at folk holder nødvendig avstand, sier driftsleder Svein Atle Vermundsen i Norreim AS, som eier Egon-restaurantene.

Vil ikke straffe hele bransjen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier til NRK lørdag kveld at det er vurdert ytterligere restriksjoner også i Bergen, men at et forbud hittil ikke har vært aktuelt fordi politi og kommunens skjenkekontor har meldt tilbake at reglene i hovedsak blir fulgt.

– Vi har bedt politiet følge dette strengt opp. Får vi beskjed om at enkeltaktører bryter bestemmelsene, er det svært alvorlig. Vi vil da i første omgang prioritere å stenge disse gjennom enkeltvedtak heller enn å straffe hele bransjen, sier Valhammer.