– De står for en høyreekstrem, rasistisk og voldelig ideologi. Biblioteket skal være en trygg arena for alle. Rasisme hører ikke hjemme her.

Det sier hovedtillitsvalgt Jenny Dellegård i Fagforbundet Deichman.

Hun snakker om det omstridte forlaget Legatum Publishing og den franske forfatteren Renaud Camus.

Forfatteren er mest kjent for å stå bak begrepet «Den store utskiftingen».

Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson ved Universitetet i Oslo har i Aftenposten beskrevet det slik:

– Sentralt står forestillingen om hvitt folkemord, at den hvite rasen er truet av masseinnvandring, og er i ferd med å bli erstattet av migranter.

Forfatteren Renaud Camus står bak begrepet «Den store utskiftingen». Foto: Oleg Cetinic / AP

Forlaget Legatum mener det er feil. De har lånt et rom i Deichman Bjørvika i neste uke til en pressekonferanse. Forfatteren Camus skal delta digitalt.

Formålet er «å korrigere feilinformasjon», ifølge Legatum.

– Alle tilstedeværende kan stille tøffe og utfordrende spørsmål direkte til Camus. Det er slik samfunnsdebatten fungerer i et opplyst demokrati, skriver forlegger Tore Rasmussen i en e-post til NRK.

Forlegger i Legatum, Tore Rasmussen, sier pressekonferansen vil være åpen for kritiske spørsmål til Camus. Foto: Privat

Ber ledelsen si nei

Ansatte ved biblioteket mener forlaget må nektes tilgang. De ber biblioteket avlyse arrangementet.

Fagforbundet skriver i Dagsavisen at praksisen for utlån av rom må endres.

– Vi mener biblioteksjefen må få et mandat eller en instruks fra politikerne som gjør at han kan avvise slike forespørsler.

Kulturbyråden i Oslo mener også det er problematisk at Legatum får bruke biblioteket.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) mener forlaget bidrar med å omtale menneskegrupper på en samfunnsskadelig måte. Foto: Hanna Johre / NRK

– Dette er folk som sprer konspirasjonsteorier og fascisme. De tilfører ingenting positivt til biblioteket, sier Omar Samy Gamal (SV).

Men byråden poengterer at det er forsamlingsfrihet i Norge. Derfor er terskelen høy for å nekte folk å møtes.

Rasmussen i Legatum mener de har rett til å bruke biblioteket som alle andre.

– Skal offentlige biblioteker begynne å ta stilling til viktige samfunnsdebatter ved å utestenge en av partene?

Deichman Bjørvika låner ut lokalet, men er ikke arrangør av pressekonferansen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Kan ikke stenge forlaget ute

Biblioteksjef i Oslo, Knut Skansen, sier han forstår at ansatte og andre reagerer, men at han ikke kan nekte utlån av rommet.

– Det er organisasjonsfrihet og ytringsfrihet i Norge, og det betyr at man kan bruke biblioteket til ulik aktivitet. Jeg kan ikke, ut ifra Grunnloven, bedrive forhåndssensur, sier Skansen.

Biblioteksjef Knut Skansen sier han vil anmelde forlaget hvis loven brytes i det utlånte rommet. Foto: Erik Thallaug / Fotofolk

Han viser til at folkebibliotekene må følge loven.

– Meninger som mange finner svært problematiske må på en eller annen måte få plass i dette rommet, så lenge det er innenfor norsk lov, slår Skansen fast.

Han kan bare gripe inn hvis et arrangement forstyrrer driften av biblioteket.

Varslet motdemonstrasjon

Arrangementet har også vakt reaksjoner utenfor biblioteket. Det er varslet en antirasistisk demonstrasjon mot møtet.

Biblioteksjefen sier de er i kontakt med politiet om sikkerheten rundt arrangementet.

– Sikkerhet for våre ansatte og for brukerne våre går alltid foran. I den grad et arrangement fører til uro i biblioteket vil jeg vurdere dette nærmere, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de vil sette inn sikkerhetstiltak hvis det blir nødvendig.