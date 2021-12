– Det er supert at det finnes steder som dette, som kan hjelpe. Man ser reklamene og ønsker jo å kjøpe julegaver til barna, men det kan man jo ikke, sier Jeanette.

Jeanette ønsker å være anonym. Tobarnsmor. To tenåringsgutter. Hun er en av mange som nå sliter økonomisk. Derfor har hun søkt til Kirkens Bymisjon i Drammen for hjelp.

Mange enslige forsørgere

– Vi har fått inn i underkant av 400 søknader fra lavinntektsfamilier i Drammen, og disse tilsvarer cirka 700 barn, forteller daglig leder hos Kirkens Bymisjon, Øydis Jahren.

Øydis Jahren hos Kirkens Bymisjon i Drammen har aldri opplevd en så stor pågang av trengende som i år. Foto: Vilde Jagland / NRK

Julepresanger i alle fasonger og størrelser donert av gavmilde mennesker ligger og venter på nye eiere. Til mennesker som har søkt og bedt om hjelp.

«Gutt 3+. God jul», står det på en pent innpakket gave.

Jahren deler gladelig ut presangene til sårt trengende. Til dem som ikke har mye å rutte med.

– Det er mange enslige forsørgere, sier hun og bekrefter at aldri før har så mange bedt om hjelp.

Mange har donert. Mange skal ha. Foto: Vilde Jagland / NRK

Nye ansikter, nye skjebner

Høyt trykk er det hos de andre hjelpeorganisasjonene også.

– 691 har søkt om julehjelp. Mer enn 100 familier flere enn i fjor, opplyser daglig leder hos Frelsesarmeen i Drammen, Lill Torunn Løwe.

Daglig leder hos Frelsesarmeen i Drammen, Lill Torunn Løwe, sprer juleglede og deler ut julegaver. Foto: Vilde Jagland / NRK

Hun tilføyer at 260 personer har oppgitt at de ikke har søkt tidligere.

Men er det lett å be om hjelp til jul?

– Jeg tror at terskelen for å be om hjelp fremdeles er høy. Vi har matutdeling her hele året, da ser vi nye ansikter hver eneste uke. Nye historier. Til jul er det enda flere som tar kontakt, sier Løwe.

Belastning

Mange sitter nedsunket i regninger og bekymringer. Flettverket av pandemi, prisstigning og permitteringer utgjør store deler av det dystre bakteppet.

Situasjonen er i så måte ikke unik for Drammen. Det bekrefter kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

– Tendensen er at det meldes om økt pågang av trengende mennesker mange steder over hele landet, konstaterer han.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, sier til NRK: «Ta vare på hverandre. Våg å være til bry». Foto: Petter Berntsen

– Den materielle mangelen er én ting. Men det er også en sjelelig belastning. Mye stenger ned, folk mister mange arenaer. Ensomhetsbelastning. Mange har det tungt psykisk. Vi er glade for alle som hjelper oss med å hjelpe andre, sier Smith-Solevåg.

– Ingen skam

Hos Kirkens Bymisjon i Drammen sier Jahren at mange uttrykker takknemlighet.

– Jeg snakket nettopp med en som hentet gaver. Hun sa til meg at nå går hun inn i jula med større ro. Barna får julegaver.

Tobarnsmoren Jeanette har en klar oppfordring:

– Bare søk. Du kan få ja eller nei. De som er her er så hyggelige. Få hjelp i stedet for å sitte hjemme og være lei deg. Det er ingen skam.

I lokalene hos Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen i Drammen kommer stadig flere innom. For å få hjelp til jul.

Hjelpeorganisasjonene deler ut gaver i stort monn. Foto: Vilde Jagland / NRK

Terskelen er kan hende høy, men det er også nøden hos mange. Stor og høy.

Tær krummer seg i skoene og to roser blomstrer i kinnene når gaver bytter eier.

En takknemlig og litt gråtkvalt stemme høres:

«Tusen takk. God jul».