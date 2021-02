26-åring tiltalt etter hotelldødsfall

En mann er nå tiltalt etter hotelldødsfallet i Sarpsborg i fjor sommer.

Det var ambulansepersonell som fant den 15 år gamle jenta død på et hotellrom i Sarpsborg om ettermiddagen 20. august. Like etter ble en 26 år gammel mann pågrepet av politiet.

Det mest alvorlige tiltalepunktet handler om at han ikke varslet noen om at jenta var i en hjelpeløs tilstand. Her er strafferammen inntil tre års fengsel. Dette har han ifølge politiet ikke erkjent.

– Vi mener å kunne bevise at han i en lengre periode, langt over et døgn, ikke tok kontakt med politi eller andre hjelpeinstanser for å hjelpe henne i den tilstanden hun var i, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt.

– Skaffet narkotika

Et bilde mannen tok av jenta og delte på Snapchat står sentralt. Bildet ble delt en halvtime før hun ble funnet av ambulansepersonell på hotellrommet 20. august.

Men allerede natt til 19. august, et og et halvt døgn tidligere, hadde han ifølge politiet etterlatt jenta i en hjelpeløs tilstand på hotellrommet.

– Bildet vil belyse hendelsesforløpet og tidsaksen som har vært, sier Skarpeid.

I tillegg til å være et av bevisene i det mest alvorlige tiltalepunktet, er mannen også tiltalt for brudd på åndsverkloven ved å dele et bilde uten samtykke.

Saken skal etter planen opp i Sarpsborg tingrett i slutten av april.

Mannen er også tiltalt for å ha skaffet og vært i besittelse av narkotiske stoffer. Fra før er det kjent at jenta hadde tatt rusmidler før hun døde.

Mannen har ifølge sin forsvarer Vigdis Brandstorp innrømmet i politiavhør at han skaffet narkotika, men han mente dosene han ga jenta ikke var dødelig.

Mannen forklarte at 15-åringen selv hadde tatt piller uten at det var han som ga det til henne. Han er heller ikke tiltalt for å ha gitt henne noen dødelig dose av narkotika.

Tiltalt for seksuell omgang

I løpet av etterforskningen har det ifølge politiet også kommet frem at han hadde seksuell omgang jenta i tiden før hun døde. Det er ulovlig ettersom jenta ikke hadde fylt 16 år.

Dette har han ifølge politiet ikke erkjent i avhør.

Mannen er også tiltalt for flere brudd på vegtrafikkloven, samt for å ha stjålet en flaske sprit fra en bar.