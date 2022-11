20-åring døde etter inntak av nytt, livsfarlig rusmiddel

Onsdag morgen meldte Øst politidistrikt at en 20-åring fra Nedre Romerike er død etter inntak av protonitazen.

Dette kom frem i obduksjonen av vedkommende.

– Om vi har uflaks så sitter noen med et parti av dette stoffet og selger det videre, og det bekymringsverdig, forteller Vegar Brustad, førstebetjent ved Lillestrøm politistasjon.

20-åringen døde i midten av oktober.

Første gang i Norge

Protonitazen kan være mange ganger sterkere enn det beryktede opioidet fentanyl, som er mellom 75–100 ganger sterkere enn heroin.

Dette er det så langt første registrerte dødsfallet knyttet til stoffet i Norge.

Illustrasjon fra USA som viser en dose heroin (t.v.) som kan forårsake dødelig overdose i forhold til en dose fentanyl med samme styrke. Protonitazen er mer potent enn fentanyl. Foto: New Hampshire State Police / Oslo Universitetssykehus / NTB

Helsemyndighetene bekreftet forrige uke at det er registrert flere livstruende hendelser i Norge med det narkotiske stoffet protonitazen.

– Inntak av kun små mengder kan føre til overdosering, sier seniorforsker Ola Røed Bilgrei ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge FHI har Estland registrert 19 dødsfall knyttet til stoffet så langt i år. Stoffet ble oppdaget i Sverige i oktober, og er nå altså kommet til Norge.

Protonitazen Ekspandér faktaboks Protonitazen er et syntetisk opioid som ble utviklet av et sveitsisk legemiddelselskap på 50-tallet. Det var ment som et alternativ til morfin, men på grunn av alvorlige bivirkninger ble stoffet aldri tatt i bruk.

Stoffet ble oppdaget av rettsmedisinere i USA og Canada i 2020, og det har siden spredd seg til Europa og Australia.

Det gir ikke utslag på fentanyltester eller andre hurtigtester for å avdekke kjemisk innhold.

Foreløpig er stoffet analytisk bekreftet i Sverige, Tyskland og Estland, og nå i Norge. I Estland er det foreløpig registrert 19 dødsfall i år knyttet til denne gruppen av syntetiske opioider. Sverige har ikke registrert noen forgiftninger, men de gikk ut med advarsler om dette stoffet i oktober. Kilde: FHI

Brukes ofte som nesespray

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, mener det er grunn til å slå alarm.

– Protonitazen er fra før avdekket ved to tilfeller. Et i Bergen og et i Oslo. Ved det ene tilfellet ble det påvist i en nesespray-flaske. Det kan også forekomme i tunge rusmiljøer.

– Nå er det viktig at oppsøkende tjenester og andre som jobber opp mot yngre, sprer informasjon om dette nye stoffet og den skyhøye overdosefaren som den utgjør, sier Knutsen til NRK.

Arild Knutsen mener det er grunn til å være bekymret. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– I andre land er protonitazen kjent for å bli blandet ut i ketamin og andre opiater. I pulverform er det så konsentrert at det skal få korn til før dødelig dose. Det er veldig vanskelig å blande ut i en nesespray med lav nok dosering til at man overlever.

Uoversiktlig mengde

Ingen vet hvor mye av det nye stoffet som finnes i Norge. Det er ikke gjort beslag av rusmiddelet per nå, sa Kripos til NRK forrige uke.

– Derfor er det vanskelig å vite noe om den reelle utbredelsen av dette stoffet, sier Ola Røed Bilgrei i FHI.

FHI oppfordrer folk til å være oppmerksomme, unngå å bruke rusmidler alene og å være raske med å tilkalle helsehjelp om det oppstår en alvorlig situasjon.

– Det kan også vært lurt å være oppmerksomme på rusmidler som forekommer i nesespray-flasker.