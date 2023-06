17 personer evakuert etter brann i boligfelt i Halden

En brann som startet i en garasje spredde seg til en enebolig og en annen garasje i Halden.

Brannvesenet jobber på spreng for å få slukket brannen i boligfeltet.

Mye vind gjør slukkingsarbeidet utfordrende.

– Det var tre bygninger i brann da vi kom. Vi har klart å slukke brannen i de to garasjene, og å hindre spredning til en annen bolig, sier brannvesenets innsatsleder Ole Nomel til NRK.

Innsatsleder i brannvesenet Ole Nomel. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Like over klokken 21 begynte brannvesenet å få kontroll på brannen. Det er lav spredningsfare, ifølge innsatslederen.

Kan blusse opp igjen

Det er kun ett hus som fortsatt brenner. Brannen er utfordrende å slukke, fordi stålplater i taket fører til at varmen blir reflektert, opplyser operasjonsleder i politiet, Melissa Krag.

– Det kan ligge an til at dette taket raser sammen. Per nå er det ikke spredningsfare til nabohuset, men det vil endre seg dersom taket på den bygningen som brenner, sier Krag.

Brannen startet i 19-tiden fredag kveld.

Brannen spredte seg raskt fra en garasje til en enebolig. Foto: Rahand Bazaz / NRK

17 personer evakuert

17 personer er evakuert og politiet sperret av et større område i nabolaget.

Alle personene som oppholdt seg i boligen det tok fyr i skal være evakuert ut.

– I forkant av brannen er det hørt et høyt smell, sier operasjonsleder Melissa Krag.

Politiet undersøker om det kan ha vært oppbevart en eller flere gassflasker i garasjen der brannen startet.

Foto: TIPSER

Politiet ber skuelystne trekke vekk fra området.

– Trengsel på stedet hindrer nødetatenes arbeid og det er farlig røyk i området.