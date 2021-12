WHO tror stengte grenser hjelper

Ledere for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Øst-Asia sier at stengte grenser kan gi land tid til å forberede seg på omikron-varianten av koronaviruset, men at alle må forberede seg på nye smittebølger.

Regionaldirektør Takeshi Kasai sa på en pressekonferanse fredag at alle land og samfunn må bruke erfaringene og grepene fra kampen mot delta-varianten for å bekjempe den nye mutasjonen.