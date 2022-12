Vivienne Westwood er død

Den britiske motedesigneren og aktivisten Vivienne Westwood er død 81 år gammel, opplyser motehuset hennes.

I en uttalelse på Twitter skriver motehuset at hun døde fredelig med familien rundt seg i Clapham i Sør-London.

Westwood har designet klær for blant andre Sex Pistols, Adam and the Ants og Dita Von Teese.