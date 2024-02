VG: Tidligere høyesterettsdommer frifinnes i søksmålet fra ekskona

Tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy frifinnes i søksmålet fra ekskona. Det skriver VG mandag.

Nataliia Skoghøy krevde et millionbeløp i erstatning fra eksmannen. Bakgrunnen var at Skogøy anklaget ekskonen for å ha forgiftet ham.