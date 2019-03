VG: Bombegruppe hjemme hos Wara

Politiets bombegruppe er hjemme hos justisminister Tor Mikkel Wara i Oslo etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. Dett opplyser Oslo-politiet til VG. De sier samtidig at ingenting tyder på en reell trusselsituasjon.