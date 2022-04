Vekstsesongen er forlenget med tre uker

Bønder i Norden har fått utvidet vekstsesongen og kan nå dyrke tre uker lengre enn tidligere. Sesongen er forlenget med to uker på våren og en uke på høsten.

I snitt er vekstsesongen i de nordiske landene blitt 23 dager lenger i perioden 1991 til 2020, enn den var fra 1961 til 1990.

Stavanger Aftenblad/E24 skriver at klimaforsker Inger Hanssen-Bauer er overrasket over at vekstsesongen er blitt så mye lengre allerede.

– I Rogaland har vekstsesongen utvidet seg med litt mer enn tre uker, sier hun.

Forskerne regner med at vekstsesongen vil bli forlenget med en til to måneder innen slutten av århundret. Langs kysten blir det ti måneder i året med vekstsesong.

.