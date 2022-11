Utenriksministeren i Belarus er død

Utenriksministeren i Belarus, Vladimir Makej, er død. Han ble 64 år gammel.

Det melder nyhetsbyrået Belta. Pressesekretær i utenriksdepartementet i Belarus, Anatoly Glaz, bekrefter dødsfallet.

Makej har vært utenriksminister siden 2012.

Tidligere denne uken deltok Makej på en konferanse i Jerevan i Armenia for den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), som er en militærallianse mellom Russland og land i Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia.

Han skulle etter planen møte den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov førstkommende mandag.

Presse- og informasjonsdirektør for utenriksministeriet i Russland, Marija Zakharova, uttaler gjennom meldingsappen Telegram at de er sjokkerte over nyheten.

Før presidentvalget og de massive protestene i Belarus i 2020, hadde Makej vært en av initiativtakerne for at Belarus skulle forbedre sitt forhold til vesten. Dette synspunktet endret han derimot etter at protestene skjedde.

Makej var offiser i Den røde armé og tjenestegjorde senere i hæren i Belarus etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Han avsluttet sin militære karriere i 1993.

Dødsårsaken er ikke kjent, men ifølge Belta skal dødsfallet ha vært uventet.