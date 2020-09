Hver søndag siden presidentvalget den 9. august har opposisjonen i Hviterussland mobilisert store menneskemengder til sine demonstrasjoner i Minsk og flere andre byer.

Også i dag var titusenvis av mennesker samlet i sentrum av hovedstaden der de krevde at det må holdes nye valg og at presidenten går av. Denne gangen gikk protestmarkeringen under navnet «Marsj for rettferdighet».

– Om lag 100 000 mennesker deltok i dag, sier Ales Bialiatski, som leder menneskerettsorganisasjonen Viasna til nyhetsbyrået AP.

VIL KVELE PROTESTER: Det hviterussiske opprørspolitiet er i gang igjen med å arrestere demonstranter. Foto: AFP

Lukasjenko selv hevder at han fikk 80 prosent av stemmene i presidentvalget, men hans motstandere mener at det tallet er et resultat av valgfusk.

Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti melder at det hviterussiske opprørspolitiet tidligere i dag gikk i gang med å arrestere demonstranter. Et stort antall av politiets lastebiler ble kjørt til sentrum, de skulle frakte arresterte til vareteksfengsel.

Hundrevis av bevæpnede politifolk og militære var samlet i sentrum av Minsk, også rundt presidentpalasset dit mange av demonstrantene forsøkte å gå. Det ble også kjørt fram pansrede kjøretøy og biler med vannkanoner, og mange gater og monumenter ble sperret av med piggtråd.

GIR SEG IKKE: Demonstranter i Minsk bruker det røde og hvite flagget som har blitt opposisjonens symbol. Foto: AP

Ifølge det hviterussiske nettstedet tut.by fikk mobilselskapene i landet ordre fra myndighetene om å redusere hastigheten på det mobile internettet, for å gjøre det vanskeligere for demonstrantene å sende hverandre informasjon. Sentrale metrostasjoner ble sperret av.

Les mer: Krangel i FNs menneskerettsråd: – Situasjonen i Hviterussland er katastrofal

Mer enn 400 arrestert i går

Flere tusen kvinner demonstrerte i Minsk i går, med krav om at de av demonstrantene som er fengslet, må settes fri.

SYMBOL FOR OPPOSISJONEN: Den 73 år gamle oldemoren Nina Baginskaja ble arrestert av opprørspolitiet i Minsk i går. Foto: AP

Det ble satt inn store politistyrker mot demonstrantene, og til sammen ble 415 personer arrestert i Minsk.

En av dem var den fremtredende aktivisten Nina Baginskaja. Hun er en 73 år gammel oldemor som har blitt en av demonstrantenes mest kjente personer.

Den pensjonerte geologen deltok i sin første demonstrasjon mot sovjetisk styre i 1988, og har ofte stått i front under de nåværende prostestene.

Politiet tok fra Baginskaja det hvite og røde flagget som symboliserer opposisjonen og dyttet henne inn i en bil. Men hun ble løslatt utenfor en politistasjon etter kort tid.

Les også: Lukasjenko søker hjelp hos Putin

Utarbeider svartebok

Opposisjonen har satt i gang med en ny taktikk mot politifolkene som bruker vold mot demonstrantene. Den går ut på å rive av politifolkenes munnbind eller masker, og fotografere dem. Hensikten er å identifisere politifolkene, og legge ut dataene på opposisjonens nettsider.

NY TAKTIKK: Demonstranter river maskene av politifolkene for å identifisere dem. Foto: AP

Det skal allerede ha blitt registrert om lag 1000 politifolk på disse listene. Blant annet fordi opposisjonens støttespillere har klart å bryte seg inn i politets datasystemer.

De politifolkene som får revet av munnbind og masker gjør alt for å skjule sine ansikter, og løper ofte inn i politibilene.

Hvis opposisjonen kommer til å overta makten i Hviterussland, kommer sannsynligvis disse politifolkene til å bli stilt for retten for overgrep mot demonstrantene.

Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som holder til i eksil i Litauen, skal i morgen møte EUs utenriksministre i Brussel. EU forbereder nå straffereaksjoner mot Lukasjenko-regimet, fordi unionen mener at presidentvalget ble forfalsket, og fordi politiet har brukt uakseptabel vold mot fredelige demonstranter.