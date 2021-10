Utelukker nærmeste familie

Politiets hovedbevis mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) har tidligere åpnet for andre gjerningsmenn i siktedes slekt. Nå får VG opplyst at nye funn utelukker nærmeste familie.

Onsdag ble det kjent at politiet har gjort nye DNA-funn som de mener styrker saken mot mannen. De vil derfor be om hele tolv nye uker i varetekt torsdag.



Mannen har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre og står fortsatt på dette.