Utdanningsforbundet: – En mørk dag

Lærernes fagforeninger var svært skuffet over at streiken ble avsluttet med en tvungen lønnsnemnd.

– Det er en mørk dag. Skolen tapte og KS vant, sier forhandlingsleder for lærerne og leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Handal tegnet et svært mørkt bilde for situasjonen for lærerne i dagens skole og muligheten for å rekruttere nye lærere.

– Nå er streiken stoppet, men konflikten er forsterket, sier Handal.

Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhus er enig med Handal i at det er en mørk dag.

– Jeg vil også si at jeg både er sint og skuffa. Det er faktisk ikke mulig å være noe annet på vegen av alle de lektor-medlemmene og den fellesskolen som de kjemper for. Tvungen lønnsnemnd er ingen løsning på denne konflikten.