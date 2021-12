USA: Hurtigtester mindre treffsikre mot omikron

Amerikanske myndigheter opplyser at hurtigtester har en høyere sjanse for å gi et falsk negativt resultat mot omikron enn mot tidligere varianter.

Nyheten kommer samtidig som landet har sterk smittevekst, som eksperter mener er enda verre enn rapportert grunnet mangel på hjemmetester og lange køer for å få PCR-tester.

– Tidlige resultater viser at antigentester er i stand til å oppdage omikronvarianten, men at de kan ha lavere følsomhet, sier det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) i en uttalelse.

Følsomheten er et mål på hvor god testen er til å oppdage virus i en pasient.

(NTB)