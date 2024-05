USA tror Russland har plassert satellittvåpen i rommet

USA hevder Russland har sendt opp det som trolig er et satellittvåpen som kan angripe andre satellitter, opp i bane rundt jorden forrige uke

Talsperson Pat Ryder i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon sier russerne skjøt opp en satellitt 16. mai. Den befinner seg nå i samme bane som en satellitt som tilhører amerikanske myndigheter, ifølge Ryder.

På spørsmål om den russiske satellitten utgjør en trussel, svarer han:

– Vel, det er et romforsvarsvåpen som er i samme bane som en av våre satellitter.

Pentagon sier det ikke er første gang Russland har sendt opp slike romvåpen og viser til hendelser i 2019 og 2022.

Et resolusjonsforslag fra Russland for å hindre et våpenkappløp i verdensrommet fikk ikke gjennomslag i FNs sikkerhetsråd mandag. USA var blant de sju landene som stemte mot forslaget. (NTB)