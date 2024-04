USA og Norge vil ha tettere samarbeid om mineralutvinning

Det hvite hus kunngjorde natt til torsdag at USA og Norge har planer om å forsterke samarbeidet om mineralutvinning.

Kunngjøringen kom etter et møte med næringsminister Jan Christian i Washington D.C.

– Vi har allerede et godt samarbeid om mineraler og kritiske råstoffer, og om hvordan vi skal sikre kontroll over viktige verdikjeder i det grønne og digitale skiftet, sa Vestre til NRK i forkant av møtet.

Han håper at dette et skritt i retning av et mer formalisert samarbeid på mineralfeltet.

Samarbeidet gjelder først og fremst mineralprosjekter på land.

– Gruvedrift i havet ligger langt fremme, hvis vi kommer dit, sa Vestre.

Norge og USA signerte allerede i fjor høst en avtale om å samarbeide om mineralutvinning.