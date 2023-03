USA med luftangrep i Syria

USA har gjennomført et luftangrep øst i Syria, etter at en amerikansk kontraktør og seks andre ble skadet i et droneangrep nordøst i Syria torsdag kveld. Pentagon mener dronen som ble brukt skal ha hatt iransk opprinnelse.

– Som svar godkjente president Biden et luftangrep i det østlige Syria mot anlegg som brukes av grupper tilknyttet Irans revolusjonsgarde, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en pressemelding, gjengitt i amerikanske medier.