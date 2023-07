Ungarn stemmer over svensk natomedlemskap på mandag

Parlamentet i Ungarn skal stemme over svensk natomedlemskap på mandag.

Det melder den svenske nyhetstjenesten Omni, som eies av Schibsted.

Ungarn har bekreftet at landet kommer til å si ja til et svensk medlemskap, men har tidligere sagt at det kunne drøye frem til september før saken kom opp i parlamentet.

Men nå er avstemningen satt opp på programmet klokken 13 på mandag.

Hvis Ungarn sier ja, gjenstår det bare å få et ja fra Tyrkia.

Tyrkias president Erdogan har sagt av avstemningen blir først i oktober.