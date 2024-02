Ukraina: Har bevis for at Russland bruker Starlink-teknologi

Ukraina sier de har bevis for at russiske styrker bruker Elon Musks Starlink-teknologi på slagmarken.

Ukrainas forsvar har publisert et lydklipp som de sier beviser at russiske soldater har brukt Starlink-systemer for å kommunisere.

(NTB)