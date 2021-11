Uenighet innad i FHI om boosterdose

Innad i FHI er det usikkert om det har noen effekt å gi en tredje dose til personer under 65 år, kommer det frem i en faglig rapport fra FHI.

– Det er faglig uenighet i FHI om behovet for en boosterdose i hele denne aldersgruppen fordi kunnskapsgrunnlaget er svakt og en vurdering av nytte og risiko.

I teksten fra FHI blir det argumentert både for og mot om det er grunnlag for å gi en tredje dose til personer under 65 år.

– To vaksinedoser gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom i aldersgruppen under 65 år, og det ser foreløpig ut til at denne beskyttelsen ikke svekkes, skriver FHI i teksten.

– En eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18–64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag, skrives det videre.