Udir har sendt Kunnskapsdepartementet en redegjørelse om eksamenstrøbbelet

– Vi har nå oversendt en redegjørelse til Kunnskapsdepartementet om forsinket innlogging mandag 22. mai. Åpenhet om hva som skjedde er viktig, og vår viktigste oppgave de neste ukene er å sørge for en god og trygg gjennomføring av eksamen, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

– Vi beklager til hver elev og privatist som ble påvirket av forsinket pålogging. Det skapte en usikkerhet på toppen av eksamensnervene som allerede var der, sier Rosenkvist.

I redegjørelsen kommer det frem at Utdanningsdirektoratet åpner for at digital eksamen skal kunne skrives ut på papir i tilfelle lignende hendelser som dataproblemene mandag skulle skje igjen.

– For å trygge at hendelsen ikke skjer igjen, og for at sektor fortsatt skal ha tillit til systemene og en digital eksamen, mener vi derfor at det er nødvendig å gjeninnføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak for kommende eksamensperiode, skriver Utdanningsdirektoratet i en orientering til Kunnskapsdepartementet.

Det kommer også fram at dersom enkeltelever eller skoler har hatt problemer lokalt eller ikke har gitt elevene mulighet til å bruke fem timer på eksamen, vil direktoratet be statsforvalterne følge opp med eventuelle annulleringssøknader.

Mandag oppsto det kaos flere steder på grunn av dataproblemer med skriftlig eksamen.