UD diskuterte utlevering av Bhatti med delegasjon fra Pakistan

Norske myndigheter har bedt om å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan i forbindelse med Oslo-terroren i fjor sommer. Han er en av fire siktede i saken.

Tirsdag møtte representanter for det norske utenriksdepartementet en delegasjon fra det pakistanske regjeringsapparatet i Oslo.

Henrik Hoel, kommunikasjonsrådgiver for UD, bekrefter til NRK at utlevering av Bhatti var et tema under møtet.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at dette var ett av flere tema på dagens møte med Pakistans viseutenriksminister, skriver han i en e-post til NRK.

Bhatti har sittet fengslet i føderalt fengsel i Pakistan siden april. Myndighetene i landet skal være positive til å sende ham til Norge, men en dommer må godkjenne utlevering i en domstol for at det skal skje.

Tidligere i dag ble rettsmøtet utsatt en uke.