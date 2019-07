Turister døde i uvær i Hellas

Politiet bekrefter at fem mennesker har omkommet som følge av det kraftige uværet som rammer nord i Hellas, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I tillegg er 20 mennesker innlagt på sykehus, ifølge brannvesenet.

Et par fra Tsjekkia omkom da campingvognen deres ble tatt av kraftige vindkast. En russisk far og hans sønn omkom etter at de ble truffet av et fallende tre, ifølge NTB.

Den femte omkomne er en rumensk kvinne.

Flere steder i Sør-Europa rammes av uværet, videoer fra bildedelingstjenesten Snapchat sin kartfunksjon viser at stormen også rammer Albania.

Et tre har blåst over ende i feriebyen Sarandë i Albania. Foto: Skjermdump/Snapchat

Tidligere i kveld ble det meldt om hagl så store som appelsiner i Italia, og 18 ble sendt til sykehus.

Lyn var synlig flere steder nord i Hellas og her i Albania. Foto: Skjermdump/Snapchat

Er du på ferie og merker uværet? Tips oss på 03030@nrk.no.