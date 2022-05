Trygdeoppgjøret: Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,77 prosent

Det er pensjon og trygd som det forhandles om i trygdeoppgjøret. Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Også alderspensjon under utbetaling vil øke 4,12 prosent årlig, ifølge arbeids- og sosialdepartementet.

– Det er viktig med et bærekraftig pensjonssystem, og både pensjonistene og dagens unge må bidra. Jeg er glad for at vi i år får vekst i grunnbeløpet og pensjonene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Pensjonistforbundet ba på forhånd om at minstepensjonen ble økt, og at pensjonene må følge lønnsveksten.