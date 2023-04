Trump saksøker sin tidligere advokat

Tidligere president i USA, Donald Trump, saksøker sin tidligere advokat Michael Cohen for 500 millioner dollar. Det melder TV-kanalen Fox News, som har fått tilgang til søksmålet.

Kanalen erfarer at Trump anklager Cohen for blant annet å ha brutt fortroligheten mellom klient og advokat og for urettmessig berikelse.

Søksmålet kommer kort tid etter at Trump måtte møte for retten på Manhattan i forbindelse med pengene han skal ha betalt pornoskuespillerinnen Stormy Daniels, via advokat Cohen.

Cohen har vært sentral i etterforskningen av saken, som førte til at Trump ble den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak.

Cohen ble dømt til tre år i fengsel i 2018 for skatteunndragelser, for å ha løyet til Kongressen og for brudd på valgkamplovgivningen.

Trump har de siste par årene saksøkt CNN, Twitter, Facebook, Google, New York Times, niesen Mary Trump, delstatsmyndighetene i New York, Hillary Clinton, Kongressens granskningskomité for 6. januar og gravejournalisten Bob Woodward.