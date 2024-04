Truar med å sende 20.000 elefantar til Tyskland

Botswanas president truar med å sende 20.000 elefantar til Tyskland etter at den tyske regjeringa tok til orde for å stramme inn regelverket for import av jakttrofé.

– Tyskarane bør leve saman med dyra, på same måte dei prøver å seie at vi skal, sa Botswanas president Mokgweetsi Masisi til tyske Bild denne veka.

– Dette er ikkje ein spøk, understrekar han.

(NTB)