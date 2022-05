Trommeslageren i Yes er død

Trommeslageren i progrock-bandet Yes, Alan White er død, melder BBC. White døde i sitt hjem i USA etter kort tids sykdom, 72 år gammel.

Han startet i bandet i 1972, da han tok over etter trommeslager Bill Bruford. Yes ble dannet i 1968.

Yes er kjent for blant annet «Owner of a Lonely Heart» fra 1983, bandets eneste Billboard-toppnotering, og på alle bandets studioutgivelser etter «Close to the Edge» i 1972, inkludert fjorårets «The Quest», melder NTB.



White har også tidligere jobbet med artister som John Lennon, George Harrison og Joe Cocker.

Yes ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame i 2017