Tre personer drept i angrep i Israel

Tre personer skal være drept etter et angrep i byen Elad sentralt i Israel, melder AFP og siterer politiet og helsepersonell på stedet.

Ambulansetjenesten Magen David Adom opplyser at fire personer er såret, i tillegg til de drepte. Tilstanden er alvorlig for to av de sårede, skriver NTB.

Ifølge den israelske avisen Haaretz mottok politiet meldinger om to mistenkte som ankom et amfiteater i byen med øks og skytevåpen og angrep sivile.

Avisen skriver at hendelsen mistenkes å være et terrorangrep.

Politiet kunne foreløpig ikke bekrefte om ofrene ble knivstukket eller skutt og etterforsker omstendighetene, skriver den israelske avisen.

Ordføreren i Elad har bedt innbyggerne holde seg innendørs og låse dørene.

Politiet har satt opp sjekkpunkter og foretar søk etter et kjøretøy som tilsynelatende stakk fra stedet.

Reuters skriver at angrepet skjer samtidig som Israel feirer sin nasjonaldag.

Elad ligger rundt 25 kilometer fra hovedstaden Tel Aviv, og har nesten 50.000 innbyggere.