Ti avhørt i Hurtigrute-saken

Politiet har avhørt over ti personer i etterforskningen av smitteutbruddet på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen», og de vil fortsette med nye avhør utover i uka. Til NTB sier politiet at de har klart å få et godt bilde av hendelsesforløpet.