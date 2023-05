Thailands statsminister har avgitt stemme

Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha har i et stemmelokale i Bangkok avgitt sin stemme i valget på ny nasjonalforsamling. Opposisjonen leder på målingene.

Prayut har styrt landet siden han ledet et militærkupp i 2014, og ble valgt som statsminister i et svært omstridt valg i 2019. Ifølge målinene ligger han an til å tape mot opposisjonen, som ledes an av partiet Pheu Thau.

Valglokalene åpnet klokka 8 lokal tid, tilsvarende klokka 3 i Norge.

(NTB)