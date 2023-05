Teknisk feil løst – alle vil få penger fra Nav i løpet av dagen

En feil gjør at noen kan oppleve at utbetalinger fra Nav blir forsinket onsdag, opplyser Nav, som forsikrer at alle vil få pengene sine i løpet av dagen.

Feilen ble løst i 11-tiden, ifølge Nav.

– Enkelte opplever at pengene fra Nav er på konto noe senere på dagen enn vanlig. Alle vil motta penger på konto i løpet av dagen. Forsinkelsen skyldes feil i overføring av utbetaling fra vår bankforbindelse til mottakers bankkonto, sier Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav i en melding til NTB.

I forrige uke opplevde Nav problemer med flere av sine datatjenester, blant annet søknader om dagpenger.

(NTB)