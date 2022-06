Taxisjåfør dømt for seksuelt overgrep mot psykisk utviklingshemmet

En taxisjåfør er dømt til fengsel for seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne i Stavanger.

55-åringen, som er fra Stavanger, er i Sør-Rogaland tingrett dømt til to år og to måneders fengsel for å ha utnyttet en persons psykiske utviklingshemming til å skaffe seg sex, skriver Stavanger Aftenblad. Han er også fradømt retten til å kjøre drosje i to år og seks måneder. (NTB)