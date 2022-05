Talsmann for Erdogan: Tyrkia stenger ikke døren for Finland og Sverige

Talsmannen sier Tyrkia ikke forsøker å blokkere et mulig Nato-medlemskap for Sverige og Finland, men at landet vil ha oppmerksomhet rundt sine sikkerhetsbehov.

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sier Ibrahim Kalin, talsmann for president Recep Tayyip Erdogan, ifølge New York Times.

Fredag sa Erdogan at han var negativ til at Finland og Sverige skulle melde seg inn i Nato.

Flere eksperter har tolket dette som et forhandlingsutspill fra Tyrkia, som kan ønske å få noe ut av situasjonen.

Finland sa denne uken at landet vil søke om medlemskap i Nato. Det er ventet at Sverige vil gjøre det samme neste uke.

Begge landene har tradisjonelt ønsket å være nøytrale, men Russlands invasjon av Ukraina har endret dette.

Erdogan beskyldte Sverige for å tillate kurdiske separatister å operere fritt i landet. Kalin gjentok denne bekymringen.

Sverige har erklært PKK for å være en terrororganisasjon, i likhet med EU og USA.

– Men de følger det ikke opp, hevdet Kalin.

På direkte spørsmål å Tyrkia faktisk kan finne på å stoppe svensk Nato-medlemskap svarte Kalin unnvikende.

– Det er en prosess.