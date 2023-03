Svensk skiturist døde i snøskred i Alpene

En svensk kvinne på 25 år døde i en skredulykke på skistedet Courmayeur i Italia, melder SVT. Ytterligere en svensk statsborger er savnet etter ulykken.

De to svenske kvinnene var ifølge med to menn som kom seg uskadd unna skredet, skriver den italienske avisa Il Gazzettino. De fire drev med frikjøring i et svært bratt område i Aostadalen.

Søket etter den savnede kvinnen har vært vanskelig på grunn av dårlig sikt og skredfare. Det har vært vanskelig å bruke helikopter på grunn av lavt skydekke, så redningsmannskapene har måttet ta seg fram til fots. Søket fortsetter mandag morgen.