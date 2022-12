Studenter får 1500 kroner mer i strømstøtte

Regjeringen åpner for at studenter og voksne elever i videregående opplæring kan søke Lånekassen om strømstipend på 1500 kroner.

Samlet sett betyr det at studentene har fått tilbud om 4500 kroner i strømstøtte i 2022, skriver forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Støtten kom på plass etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV i oktober.

– Jeg er veldig glad og stolt over at SV har fått gjennomslag for mer penger til studentene i det som er tøffe tider for alle. Studenter har ekstremt lite å rutte med etter at alle utgifter er betalt, så dette håper jeg kommer godt med, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård: