Strengere krav mot svevestøv

Grensen for hvor mye svevestøv som tillates i luften, må ned, mener regjeringen. De foreslår å senke terskelen for når tiltak mot luftforurensing settes i gang.

Det anslås at 1.300 personer i Norge dør for tidlig på grunn av eksponering for svevestøv og annen luftforurensing, ifølge Klima- og miljødepartementet.

De nye grenseverdiene for luftforurensing legges nå ut på høring.