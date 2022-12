Streik blant ingeniørene avverget på overtid

Nito og NHO ble ved 5-tida i morges enige om ny tariffavtale, fem timer på overtid, melder Riksmekleren. Dermed blir det ikke streik blant norske ingeniører.

Partene ble enige etter det som begge kaller en krevende mekling, ledet av riksmekler Mats Ruland. Leder for Nitos tariffutvalg, Tom Helmer Christoffersen. sier at de er fornøyd.

– Funksjonærbegrepet er nå fjernet og vi har lagt til rette for reelle lokale forhandlinger framover. Det er to viktige seiere for oss, sier han.

Nito og NHO skal engasjerer et uavhengig forskningsinstitutt til å foreta en undersøkelse som kan gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan dagens lokale forhandlinger fungerer. De skal også innhente erfaringer fra de tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene om dette.

I tillegg er Nito og NHO enige om at det skal settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge hvordan virksomhetene praktiserer reiser i bedriftens tjeneste. I dag reiser mange på egen fritid.

Om ikke partene hadde blitt enige, ville 123 ingeniører gått ut i streik fra fredag morgen. Det ville rammet Nexans Norway i Halden, Siemens i Oslo, samt enkeltmedlemmer i Telenor, Aker Solutions, Aibel, Siemens Trondheim, Siemens Engroshandel og FMC Kongsberg Subsea.