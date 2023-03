Stortingsflertall for at PST kan masseovervåke

Politiets sikkerhetstjeneste kan snart lagre alt som skjer på det åpne internettet i Norge.

– Et skritt i retning av en politistat, sier justiskomiteens leder, Per-Willy Amundsen fra Frp.

I Stortinget sikrer Høyre flertall for forslaget om endringer i Politiregisterloven som Ap-Sp-regjeringen la fram før jul, skriver Bergens Tidende. Loven gir PST mulighet til å overvåke, lagre og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, selv om den enkelte opplysning isolert sett ikke er nødvendig for dette formålet.

I lovforslaget foresl¨s det at PSTs oppgave som innenlands etterretningstjeneste formuleres som at PST skal utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Frp, Venstre og SV er kritiske og har felles merknader til lovforslaget.